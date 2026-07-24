Retequattro riporta in tv "Compagni di scuola", film cult di Carlo Verdone in una versione restaurata in alta definizione

"Il successo del film è dovuto anche alla straordinaria intesa del cast in un clima sereno, collaborativo, leggero e pieno di entusiasmo. Per me fu una vera prova di regia e concentrazione: dirigere diciotto attori e riuscire a far convivere armoniosamente tanti personaggi. Da Compagni di scuola in poi ho acquisito sicurezza e la piena consapevolezza della mia identità di regista. Ancora oggi ringrazio tutti gli interpreti che hanno condiviso con me quel set: chi è ancora con noi e chi, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. A loro è dedicato questo film del cuore", conclude Verdone.