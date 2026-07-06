Il divulgatore sarà affiancato dai Testimoni del Tempo, con i quali verranno messe a confronto prospettive diverse: l’interpretazione scientifica e archeologica, le letture simboliche e le ipotesi alternative su conoscenze perdute o civiltà avanzate. Si distinguerà tra dati verificabili, suggestioni e interpretazioni. Tra casi che possono essere spiegati e altri ancora aperti al dibattito. Quanto sappiamo davvero del passato? E soprattutto: ciò che appare “impossibile” lo è davvero… o è solo qualcosa che non abbiamo ancora compreso?