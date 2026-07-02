"Temptation Island", Gabriele furioso scappa dal villaggio e raggiunge Sara: "Voglio il falò di confronto"

Gabriele raggiunge la spiaggia delle fidanzate in preda alla rabbia. Cerca subito il confronto e si scaglia contro Andre: "Hulk, vieni qui. Non stare lì a guardare, sei un povero cog***e". Un’esplosione di tensione che spiazza tutti. Soraya interviene per provare a calmarlo: "Non stai facendo il bene di Sara, guarda dentro te stesso".