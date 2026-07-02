"Temptation Island", Gabriele furioso scappa dal villaggio e raggiunge Sara: "Voglio il falò di confronto"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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La scena richiama alla memoria il celebre episodio del 2019, quando Ciro Petrone corse verso la sua compagna infrangendo le regole del programma
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Nella seconda puntata di "Temptation Island", la coppia formata da Gabriele e Sara torna al centro dell’attenzione. I due, già protagonisti di numerosi momenti discussi, regalano un nuovo colpo di scena che scuote l’intero villaggio.
Nel capanno, infatti, Gabriele assiste a un filmato che mostra Sara sempre più vicina al single Andre: battute, confidenze, sguardi complici e persino un bagno notturno insieme. "Spero che questi giorni non finiscano mai", confida lei, lasciando intendere quanto si stia lasciando andare.
Gabriele osserva le immagini con crescente nervosismo. "Abbiamo iniziato la guerra, Saretta", mormora, già provato dall’ennesimo avvicinamento della fidanzata al tentatore. La situazione precipita quando Andre inizia a massaggiare Sara: un contatto fisico che Gabriele non riesce a tollerare. È la goccia che fa traboccare il vaso.
Senza riflettere, il ragazzo scappa dal villaggio, inseguito dai cameraman e da Giovanni, che tenta invano di fermarlo. La scena richiama alla memoria il celebre episodio del 2019, quando Ciro Petrone corse verso la sua compagna infrangendo le regole del programma.
Gabriele raggiunge la spiaggia delle fidanzate in preda alla rabbia. Cerca subito il confronto e si scaglia contro Andre: "Hulk, vieni qui. Non stare lì a guardare, sei un povero cog***e". Un’esplosione di tensione che spiazza tutti. Soraya interviene per provare a calmarlo: "Non stai facendo il bene di Sara, guarda dentro te stesso".
Sara, che da lontano aveva inizialmente scambiato Gabriele per Diamante (il fidanzato di Bernadette), rimane pietrificata. Non si aspettava di vederlo lì, né tantomeno in quelle condizioni. Non sa che, una volta rientrato nel villaggio dei fidanzati, Gabriele ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto anticipato. Ora la domanda è una sola: Sara accetterà il confronto o deciderà di proseguire la sua esperienza nel villaggio?
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