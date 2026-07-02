"Temptation Island", Soraya umilia Cristian: "Gli ho dovuto pagare l'affitto, non ha mai soldi"

Nella seconda puntata di "Temptation Island", il percorso di Soraya e Cristian, fidanzati da quasi due anni, entra finalmente nel vivo. Se nella prima puntata avevamo assistito solo alla loro presentazione, ora il viaggio dei sentimenti prende una direzione inaspettata, soprattutto per Cristian. Soraya, che ha scritto al programma perché non è più certa dei suoi sentimenti, decide infatti di esporsi senza filtri e di raccontare ciò che non funziona più nella relazione.