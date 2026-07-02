"Temptation Island", Soraya umilia Cristian: "Gli ho dovuto pagare l'affitto, non ha mai soldi"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Nella seconda puntata di "Temptation Island", il percorso di Soraya e Cristian, fidanzati da quasi due anni, entra finalmente nel vivo. Se nella prima puntata avevamo assistito solo alla loro presentazione, ora il viaggio dei sentimenti prende una direzione inaspettata, soprattutto per Cristian. Soraya, che ha scritto al programma perché non è più certa dei suoi sentimenti, decide infatti di esporsi senza filtri e di raccontare ciò che non funziona più nella relazione.
Le sue parole sono un vero terremoto. Davanti alle altre fidanzate, Soraya descrive Cristian come un uomo immaturo, incapace — a suo dire — di gestire il denaro e incline a spendere cifre importanti in oggetti che lei considera assurdi: "Mi dà fastidio tutto. Nell’ultimo periodo gli ho anche pagato l’affitto perché non aveva i soldi. Lui li spende per cose inutili, tipo la maschera di Spiderman o le pellicole per la macchina, roba senza senso".
La giovane non si ferma qui. Racconta che la loro intimità è praticamente scomparsa: "Non facciamo l’amore da… ho perso il conto. Non lo sopporto, se mi sta vicino gli rispondo male. Non vedevo l’ora di levarmelo di torno". Parole durissime, che mostrano un malessere accumulato nel tempo e che Cristian, nel villaggio dei fidanzati, ascolta con evidente shock.
Confidandosi poi con il single Dimitri, Soraya rincara ulteriormente la dose: "Lui è un morto vivente, è l’opposto di quello che cerco. Le cose vanno male ormai da quasi un anno». E torna ancora una volta sul tema delle spese: "Ha speso 50 euro per una maschera di Spiderman col telecomando. Si voleva comprare pure la tuta". Un dettaglio che diventa simbolo, nella sua narrazione, di una relazione che non la soddisfa più da tempo.
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