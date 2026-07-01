"Temptation Island", Sabrina rifiuta il falò e Giovanni lancia un divanetto: "Sfascio tutto"

Parole che feriscono profondamente il compagno, il quale non riesce a capire perché Sabrina abbia scelto di partecipare al programma se, dopo appena 48 ore, ha già realizzato di non essere più innamorata. "Poteva lasciarmi prima invece di portarmi qua", commenta amareggiato, ribadendo che è sempre lei ad avvicinarsi a Lory e non il contrario. In un altro filmato, Sabrina arriva persino ad ammettere che, senza telecamere, avrebbe baciato il tentatore.