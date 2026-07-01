"Temptation Island", Sabrina rifiuta il falò e Giovanni lancia un divanetto: "Sfascio tutto"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
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La seconda puntata di "Temptation Island" riparte dalla storia di Giovanni e Sabrina, una delle coppie più discusse di questa edizione. Il programma mostra subito lo stato d’animo del ragazzo, visibilmente provato, che lo ha spinto a presentarsi al falò e a chiedere un confronto immediato con la fidanzata.
Seduto accanto a Filippo Bisciglia, Giovanni assiste a due video che riassumono ciò che è accaduto nel villaggio delle fidanzate durante la settimana. Sabrina continua ad avvicinarsi al single Lory, con cui ha instaurato una complicità crescente. E, parlando con le altre ragazze, confessa di provare una forte attrazione fisica per il tentatore: "Mi piace, con lui ho trovato una complicità che con Giovanni non ho".
Parole che feriscono profondamente il compagno, il quale non riesce a capire perché Sabrina abbia scelto di partecipare al programma se, dopo appena 48 ore, ha già realizzato di non essere più innamorata. "Poteva lasciarmi prima invece di portarmi qua", commenta amareggiato, ribadendo che è sempre lei ad avvicinarsi a Lory e non il contrario. In un altro filmato, Sabrina arriva persino ad ammettere che, senza telecamere, avrebbe baciato il tentatore.
A quel punto Filippo si reca nel villaggio delle fidanzate per comunicare a Sabrina la richiesta di falò di confronto anticipato. La giovane rimane spiazzata e inizia a provare i primi sensi di colpa: "Che cosa ho combinato? Che cosa ha visto di così grave per chiedere un falò così presto?". Intanto, sulla spiaggia, Giovanni attende la risposta insieme al conduttore. "Mi aspettavo di essere io a sbagliare, non che lo facesse lei per la seconda volta. Pensavo volesse recuperare", confida, visibilmente deluso. Poi aggiunge: "Non posso permetterle di macchiare l’amore che ho provato per lei in questi anni. Può farsi la sua vita, ma lontano da me e fuori da questo contesto".
Dopo una lunga attesa, Filippo riceve la comunicazione ufficiale: Sabrina non ha accettato il confronto. E Giovanni reagisce con rabbia: "Che vergogna. Doveva venire subito e invece pensa solo a se stessa. Non le interessa il mio stato d’animo".
Furioso, rientra nel villaggio e promette di "sfasciare tutto". Infatti, sfoga la sua frustrazione sull’arredamento, lanciando pouf e divanetti, incapace di accettare il rifiuto della fidanzata. "Doveva andare via stasera e poi incontrarlo fuori. Come fa a non rispettare tutto quello che le ho dato?", ripete agli altri fidanzati, che cercano di calmarlo.
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