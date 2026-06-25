"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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La fidanzata ha raccontato il suo malessere nel villaggio e si è avvicinata al single Andre. Gabriele, davanti alle immagini, non ha trattenuto la delusione: "Non la riconosco"
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A "Temptation Island" 2026 il percorso di Sara e Gabriele è iniziato subito con un momento molto duro. Dopo l’ingresso nei rispettivi villaggi, Gabriele è stato chiamato nel capanno per vedere le prime immagini della fidanzata. E quello che ha ascoltato lo ha lasciato senza parole. Parlando con le altre ragazze, Sara ha spiegato la sua stanchezza per la relazione con Gabriele. I suoi atteggiamenti sono ritenuti da lei troppo invadenti e immaturi, soprattutto quando prova a controllare le sue uscite o a impedirle di prendersi i suoi spazi.
Parole che hanno colpito Gabriele, che dice di non riconoscere più la sua "Saretta". Un'escalation di nervosissimo che si è poi consumata durante il primo falò.
Sara afferma di non riconoscersi più in alcune dinamiche della sua relazione. Ha definito Gabriele "invadente e immaturo", accusandolo di non saper spiegare davvero cosa lo ferisce o cosa gli dà fastidio. A suo dire, il fidanzato tenderebbe ad alzare la voce e a usare gesti importanti per tenerla legata a sé, invece di affrontare i problemi della coppia. La ragazza ha raccontato che, pur di non farla uscire con le amiche, Gabriele avrebbe organizzato viaggi e cene, togliendole di fatto la possibilità di vivere i suoi spazi.
Secondo la ragazza, dietro quei gesti ci sarebbe un problema più profondo: "Pensa di poter comprare tutto con i soldi", ha detto, riferendosi al tempo, all’amore e alle attenzioni che sente di non ricevere nel modo giusto.
La frase più dura è arrivata quando Sara ha parlato dei viaggi e delle cene di lusso pagate da Gabriele. O meglio, secondo Sara, dai suoi genitori.
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"Lui non lavora - ha detto -, i soldi non sono suoi, ma dei suoi genitori”. Una frase che il fidanzato ha ascoltato con evidente amarezza. Gabriele ha replicato sostenendo che i genitori lo aiutano, ma non sarebbero loro a pagare i regali e i viaggi fatti alla fidanzata. "Non le ho mai fatto mancare niente", ha ribadito davanti a Filippo Bisciglia. Intanto Sara ha iniziato a instaurare una complicità sempre più evidente con il single Andre. Tra i due ci sono stati sguardi, balli e anche del contatto fisico. Le immagini hanno alimentato la sua gelosia, anche perché il fidanzato è entrato nel programma già con diversi dubbi sul passato della relazione. Davanti al video, Gabriele ha ammesso di non riconoscere la ragazza che stava vedendo nel villaggio: "Non ho mai conosciuto questa Sara", ha detto in lacrime.