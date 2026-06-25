"Lui non lavora - ha detto -, i soldi non sono suoi, ma dei suoi genitori”. Una frase che il fidanzato ha ascoltato con evidente amarezza. Gabriele ha replicato sostenendo che i genitori lo aiutano, ma non sarebbero loro a pagare i regali e i viaggi fatti alla fidanzata. "Non le ho mai fatto mancare niente", ha ribadito davanti a Filippo Bisciglia. Intanto Sara ha iniziato a instaurare una complicità sempre più evidente con il single Andre. Tra i due ci sono stati sguardi, balli e anche del contatto fisico. Le immagini hanno alimentato la sua gelosia, anche perché il fidanzato è entrato nel programma già con diversi dubbi sul passato della relazione. Davanti al video, Gabriele ha ammesso di non riconoscere la ragazza che stava vedendo nel villaggio: "Non ho mai conosciuto questa Sara", ha detto in lacrime.