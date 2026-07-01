"Temptation Island", Alessandra scopre che Rosario l’ha tradita di nuovo e chiede il falò anticipato: "Non è l'uomo per me"

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Dopo le lacrime del debutto, la seconda puntata di "Temptation Island" si concentra nuovamente sulla coppia formata da Alessandra e Rosario, una delle più fragili di questa edizione. Lei, dopo aver già perdonato un tradimento e aver lasciato Milano per trasferirsi a Napoli accanto al fidanzato, sperava che il viaggio nei sentimenti potesse darle conferme. Invece, il suo percorso parte nel peggiore dei modi: Alessandra scopre che Rosario l’ha tradita un’altra volta.
La rivelazione arriva in un momento in cui lui non immagina di essere ascoltato. Durante la scelta delle single, parlando con un altro fidanzato, confessa di conoscere Giada, una delle tentatrici: "Siamo usciti a Milano tre, quattro volte. Prima del trasferimento ci siamo visti l’ultima sera". Parole che Alessandra ascolta in silenzio, prima di crollare in lacrime: la ferita che pensava di aver superato si riapre con violenza.
Fuori dal capanno, la ragazza si sfoga con le altre fidanzate. È distrutta, delusa, arrabbiata: "È una persona inutile, in tutto quello che fa e che dice. Io, con valori e obiettivi, ho investito tempo in lui… ma questi due anni e otto mesi, chi me li ridà?". Il dolore è evidente, così come la sensazione di aver creduto in un rapporto che non l’ha mai rispettata.
Nel villaggio dei fidanzati, intanto, Rosario si lascia andare a commenti che peggiorano ulteriormente la situazione. Si lamenta del fatto che, secondo lui, Alessandra non sarebbe una donna su cui poter contare. "Mi serve una donna matura che ragiona come me", dice agli altri, sostenendo che lei non sappia risparmiare e non abbia mai avuto attenzioni nei suoi confronti, come preparare una cena romantica. A suo dire, nella coppia a cucinare è sempre stato lui.
Quando Alessandra vede queste immagini, perde la pazienza: "Io non so quanto resisto". E infatti, poco dopo, prende una decisione drastica: chiede un falò di confronto anticipato. "Non sono venuta qui per trovare un fidanzato nuovo o farmi una storiella. Per me già fa troppo schifo quello che ho visto, non me lo merito. Sono venuta qui per capire se lui potesse essere l’uomo per me. Ho già capito che non lo è".
Filippo Bisciglia raggiunge Rosario per comunicargli la scelta della compagna. Il napoletano, pur intuendo che potesse accadere, non comprende il motivo: "Non ho fatto niente, non capisco. A parte parlare, scherzare… ma che ho fatto di più?". Si sfoga con gli altri fidanzati e, quando Filippo gli chiede se intenda scendere al falò, risponde: "Non scendo, altrimenti non ha senso che io sia venuto qua. A oggi, non penso di aver fatto nulla di eclatante. Non sono pronto a uscire, mi serve per capire».
Il conduttore torna da Alessandra, che accoglie la notizia in lacrime ma senza tentennamenti. È convinta della sua scelta e determinata a proseguire da sola: "Io credo che non ci sia niente da capire, mi vuole far soffrire ancora. Se a te non interessa niente di questo, vuol dire che ti stai divertendo di là, non vuoi che finisca".