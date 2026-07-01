"Temptation Island", Alessandra scopre che Rosario l’ha tradita di nuovo e chiede il falò anticipato: "Non è l'uomo per me"

Fuori dal capanno, la ragazza si sfoga con le altre fidanzate. È distrutta, delusa, arrabbiata: "È una persona inutile, in tutto quello che fa e che dice. Io, con valori e obiettivi, ho investito tempo in lui… ma questi due anni e otto mesi, chi me li ridà?". Il dolore è evidente, così come la sensazione di aver creduto in un rapporto che non l’ha mai rispettata.