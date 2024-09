Torna "Freedom - Oltre il confine" di e con Roberto Giacobbo. A inaugurare il nuovo studio, ospite della prima puntata, sabato 7 settembre in prima serata su Retequattro, sarà l’archeologo di fama mondiale Zahi Hawass: un’occasione unica per conoscere l’uomo, oltre il personaggio, e per scoprire le ultime novità sull’Antico Egitto.