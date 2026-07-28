"My Sweet Lie", la nuova serie turca in arrivo su Canale 5 dal 3 agosto

Riflettori puntati su un racconto di amore e famiglia che vede come protagonista Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, Nejat cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontare una piccola bugia bianca a sua figlia, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.



Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.



Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.