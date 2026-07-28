"My Sweet Lie", la nuova serie turca in arrivo su Canale 5 dal 3 agosto

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Dal 3 agosto su Canale 5 andrà in onda "My Sweet Lie", titolo originale "Benim Tatlı Yalanım". La nuova serie turca che parla della storia di Nejat, un padre single che si vede costretto a raccontare un una piccola bugia per proteggere sua figlia Kayra, e quella di Suna, la donna che entra per caso nelle loro vite e finisce coinvolta in un finto rapporto familiare che si complica sempre di più.
La serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
"My Sweet Lie", la trama
Riflettori puntati su un racconto di amore e famiglia che vede come protagonista Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, Nejat cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontare una piccola bugia bianca a sua figlia, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.
Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.
Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.
"My Sweet Lie", il cast
Accanto all'attore Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per "Terra Amara", dove interpretava Fikret Fekeli, ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra. Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
Dove vedere "My Sweet Lie"
La serie, ambientata in Turchia nella Istanbul dei giorni nostri, andrà in onda dal 3 agosto su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.