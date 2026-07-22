"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 27 al 31 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 27 al 31 luglio.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 27 al 31 luglio
La voce dell'aggressione ad Harika si diffonde nel liceo Ataman e arriva alle famiglie, costando a Omer il lavoro di tutor. Melisa mente alla madre per vedere Kadir, mentre Orhan scopre che Sengul ha finto un infortunio per tornare a casa e, pur furioso, la perdona.
La Professoressa Filiz decide di mettere in scena lo spettacolo di Berk, che ne diventa regista e assegna i ruoli. Intanto, dopo la diffusione delle foto compromettenti di Asiye e Aybike, la scuola cerca di arginare lo scandalo rimuovendo l'hashtag.
Per Tolga arriva la resa dei conti: il video della sua confessione viene proiettato sul maxischermo e il ragazzo viene umiliato ed espulso. Omer e Ogulcan si scontrano, ma Ogulcan, pentito di aver mentito, viene infine perdonato.
Il ruolo di Tolga passa a Omer, che dovrà sparare in scena all'amico Doruk. Infine Kadir va a congratularsi con Orhan nel nuovo ufficio.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.