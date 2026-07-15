"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 20 al 24 luglio.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 20 al 24 luglio
Tolga addormenta Omer con l'inganno e ruba dei cellulari dal negozio: Salih lo scopre e obbliga i fratelli Eren a risarcire il danno.
Aiutando la zia a pulire villa Atakul, Asiye accetta di occuparsi della camera di Doruk, mostrandogli che il lavoro nobilita più dello status.
Al mercatino per la Festa della Mamma, Akif Atakul rivela che Omer è il figlio biologico di Suzan: la notizia sconvolge tutti e getta il ragazzo in crisi.
Dopo aver firmato, Omer racconta tutto in lacrime a Orhan, che affronta furioso Sengul, mentre Nebahat accusa Suzan di aver inventato la storia dell'albergo.
Omer finisce in ospedale dopo aver salvato Suzan, che cerca un riavvicinamento tormentata dai sensi di colpa per il contratto impostogli.
Infine, il ritorno di Tolga riaccende vecchi rancori e porta Omer e Kadir a uno scontro fisico che svela segreti a lungo nascosti.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.