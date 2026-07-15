"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 20 al 24 luglio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 20 al 24 luglio
Yildiz, preoccupata che Halit possa portarle via il bambino, chiede consiglio a Kaya.
Caner riesce a informare Ender dell'arrivo del figlio: sconvolta, la donna gli chiede di occuparsi di Yigit, mentre lei cerca il modo migliore per comunicargli la notizia del suo matrimonio.
Il matrimonio a sorpresa tra Halit ed Ender scuote gli equilibri familiari e scatena l'ira di Yigit, che rinnega la madre sia per non essere stato informato, sia per il tradimento nei confronti di Kaya.
Halit consolida il proprio potere licenziando Kerim, che però si offre di testimoniare a favore di Yildiz nella causa per l'affidamento. Nel frattempo, Sahika medita una vendetta silenziosa.
Infine, disperata per aver perso l'affidamento del figlio, Yildiz accetta un'alleanza inaspettata con la sua ex nemica Sahika, unite dal comune desiderio di vendicarsi di Halit ed Ender.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.