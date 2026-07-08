"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 13 al 17 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 13 al 17 luglio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 13 al 17 luglio
Una finta ammissione di colpa da parte di Ender riconquista la fiducia di Yildiz, che la crede di nuovo l'amica ritrovata. Ma sarà davvero così? Sul lungomare, Yildiz dice a Kerim che non potranno più vedersi per il matrimonio imminente: lui intuisce i suoi sentimenti ma accetta la scelta.
Ender convince Caner a mentire a Emir, dicendogli che Sahika ha ingaggiato un fotografo, per portare avanti il suo piano contro Yildiz. Kerim e Mert sono vicini a ottenere il prestito, ma Halit revoca la potestà firmataria di Kerim, mandando tutto all'aria, salvo poi scoprire che è solo temporanea. Intanto Yildiz viene convocata d'urgenza da Ender, Caner ed Emir.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.