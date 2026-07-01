"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 6 al 10 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 6 al 10 luglio.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 6 al 10 luglio
Nebahat organizza una festa per regalare a Emel un momento di serenità nel giorno del suo primo compleanno dopo la morte dei genitori. Intanto Suzan perde il bambino e Harika scopre che sua madre aveva avuto un altro figlio, di cui si sono perse le tracce.
Mentre Doruk si allontana sempre più da Harika e si avvicina ad Asiye, Akif ottiene un accordo di divorzio vantaggioso e inizia a progettare il futuro con Suzan.
La vittoria di Asiye e Doruk alla gara di canto viene però seguita da un dramma: al rientro a casa, Asiye trova Kadir, Omer ed Emel intossicati dalle esalazioni della stufa.
Gli Eren continuano a lottare con le difficoltà economiche e Kadir inizia a lavorare nel cantiere dove è morto il padre. Dopo una rissa in cui Orhan resta gravemente ferito, i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adiyaman.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.