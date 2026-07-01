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"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 6 al 10 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

01 Lug 2026 - 09:00
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© Ufficio Stampa Mediaset

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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 6 al 10 luglio.

"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

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Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

Yildiz racconta ad Asuman che Halit ha reagito con sorprendente calma alla bugia sulla vendita dell'argenteria. Questo comportamento la convince che l'uomo sia profondamente innamorato di lei.

Caner ed Emir decidono di smettere di fare le spie rispettivamente per Ender e Yildiz. Nel frattempo, Erim si trasferisce a casa di Ender, che è convinta che il figlio le stia nascondendo qualcosa.

Intenzionato a incastrare Yildiz, Halit assume un uomo affinché fotografi lei e Kerim insieme, nella speranza di dimostrare che tra i due ci sia una relazione. Tuttavia, il suo primo piano fallisce quando Yildiz si presenta sulla barca accompagnata dalla madre Asuman e dal figlio.

Determinato a portare a termine la sua vendetta, Halit organizza quindi una nuova trappola: crea le condizioni affinché Yildiz e Kerim si ritrovino soli a pranzo, ignari di essere osservati e fotografati.

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Il cast e i personaggi

Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.

Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.

Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.

Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

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