"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 29 giugno al 3 luglio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio
Zehra affida i suoi risparmi a Mert per degli investimenti, mentre Yigit è devastato dalla partenza di Lila per gli Stati Uniti e accusa i genitori di aver contribuito alla fine della loro relazione con il divorzio. Intanto Sahika continua a manipolare gli eventi, alimentando i contrasti tra Yildiz ed Ender e cercando di convincere Yigit a lasciarsi il passato alle spalle.
Ender sospetta che Kerim nasconda qualcosa e indaga sui suoi rapporti d'affari, tentando anche di metterlo in difficoltà con un incontro organizzato ad hoc. Nel frattempo, Caner ed Emir trovano Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo, mentre Yigit decide di partire per l'America per raggiungere Lila.
Sul fronte economico, Yildiz attraversa una grave crisi finanziaria: rischia il pignoramento dei beni di Halit e, con l'aiuto di Asuman, arriva persino a vendere parte dell'argenteria di casa per ottenere denaro. Parallelamente, Sahika organizza una cena per presentare una donna a Kaya, ma Ender e Caner scoprono il piano e decidono di intervenire.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.