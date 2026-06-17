"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 22 al 27 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 22 al 27 giugno.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 22 al 27 giugno
Con l'aiuto di Fatma e del signor Haluk, Sahika orchestra un piano per far credere a Kaya che Ender lo abbia tradito. La donna, a sua volta, trova nella stanza d'albergo di Kaya una donna pagata da Sahika e si convince di essere stata tradita. Poco dopo, Ender e Kaya divorziano.
Yildiz cerca di aiutare i due a riconciliarsi, ma Ender le chiede di non intromettersi. Quando scopre che l'amica ha comunque parlato con Kaya, rimane molto delusa. Nel frattempo, Sahika organizza una festa per risollevare il morale di Kaya proprio nel giorno del divorzio, scatenando la rabbia di Ender, che giura vendetta contro l'ex cognata.
Intanto Yigit, turbato dalla separazione dei genitori, decide di rimandare il matrimonio con Lila, gettando la ragazza nello sconforto.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.