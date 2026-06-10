"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 15 al 20 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 15 al 20 giugno.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 15 al 20 giugno
Kaya e Yigit scoprono che la cessione delle quote dell'azienda da parte di Ender a favore di Yigit non è andata in porto, motivo per il quale Kaya chiude la relazione con Ender.
Intanto Ender prova a scusarsi e a farli tornare a casa, ma loro rifiutano. Kerim viene invitato a cena da Halit.
Kerim incontra Yildiz e tenta un riavvicinamento, mentre qualcuno li fotografa. Sahika ottiene le foto e decide di usarle al momento giusto.
Mentre si infittiscono gli intrighi e i sospetti, Yildiz organizza una cena per far riconciliare Ender e Kaya. Nel frattempo, Sahika decide di sorprendere Yigit cedendogli delle quote.
Gli amici di Zehra insistono per essere ospitati a casa sua, cercando di convincerla a cedere alle loro richieste, ma Yildiz interviene opponendosi con decisione.
Infine, Yildiz dimostra a Zehra che quelli che lei considera i suoi nuovi amici, Gabriel e Nilperi, la frequentano solo per approfittare della sua ricchezza.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.