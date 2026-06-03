Nella Parigi del 1899, la serie diretta dal regista Louis Choquette segue da vicino le vicende dei tre protagonisti.

Da una parte i riflettori sono puntati sulla ballerina di cabaret Céleste Tessandier che, per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l'omicidio del padre, accetta di esibirsi nel primo numero di spogliarello, scatenando uno scandalo generale. La sua scelta le permetterà di pagare un ispettore e approfondire le indagini, aprendo degli scenari inimmaginabili.



Le tracce la condurranno ad Arsène Larcourt a Rose Joubert. Il primo è l'erede di un'importante fabbrica di automobili deciso a rifiutare un matrimonio combinato - scatenando l'ira della sua famiglia - per vivere liberamente la propria omosessualità. La seconda è una giovane lavandaia costretta dal fidanzato a lavorare in un bordello e decisa a ribellarsi al più presto.

I tre ignorano di essere uniti da un segreto destinato a cambiare per sempre le loro vite.