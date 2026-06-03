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Giovedì 4 giugno, in prima serata e in prima visione assoluta, debutta su Canale 5 la serie francese "Montmartre". Acclamata dalla critica, la fiction è un viaggio nella Belle Époque per affrontare temi profondamente attuali come l'emancipazione femminile, la precarietà sociale e l'identità sessuale.
"Montmartre", la trama della serie tv
Nella Parigi del 1899, la serie diretta dal regista Louis Choquette segue da vicino le vicende dei tre protagonisti.
Da una parte i riflettori sono puntati sulla ballerina di cabaret Céleste Tessandier che, per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l'omicidio del padre, accetta di esibirsi nel primo numero di spogliarello, scatenando uno scandalo generale. La sua scelta le permetterà di pagare un ispettore e approfondire le indagini, aprendo degli scenari inimmaginabili.
Le tracce la condurranno ad Arsène Larcourt a Rose Joubert. Il primo è l'erede di un'importante fabbrica di automobili deciso a rifiutare un matrimonio combinato - scatenando l'ira della sua famiglia - per vivere liberamente la propria omosessualità. La seconda è una giovane lavandaia costretta dal fidanzato a lavorare in un bordello e decisa a ribellarsi al più presto.
I tre ignorano di essere uniti da un segreto destinato a cambiare per sempre le loro vite.
Il cast di "Montmartre"
La ballerina Céleste è interpretata dall'attrice francese Alice Dufour. Nata nel 1987 a Saint-Lô, si avvicina in giovane età alla ginnastica ritmica, fino a diventare ambasciatrice per i Campionati del Mondo di Montpellier del 2011. Nello stesso periodo inizia a lavorare come modella, prendendo anche parte a diverse campagne pubblicitarie, fino a debuttare come attrice sul piccolo e grande schermo.
Nei panni di Arsène recita Victor Meutelet. Classe 1997, il suo debutto come attore risale al 2014 nel film "Parliamo delle mie donne", per poi distinguersi in serie televisive come "Clem" e "Les Innocents".
Rose è invece interpretata dall'attrice parigina Claire Romain, legata al mondo del cinema fin da giovanissima.
Nel cast di "Montmartre" spiccano anche Thibault de Montalembert, Hugo Becker, Pablo Pauly e Mathilde Seigner.
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Dove vedere "Montmartre" in tv e in streaming
L'appuntamento con l'esordio di "Montmartre" è fissato per giovedì 4 giugno in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma, la serie sarà disponibile anche on demand.