"Be My Sunshine", le anticipazioni del finale

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno, sette giorni su sette. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming da lunedì 29 e mercoledì 1 luglio.
"Be My Sunshine", le trame del finale
Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di volersi sposare subito e andare a vivere a Istanbul, dopo il matrimonio. La notizia dovrebbe restare segreta, ma non è così.
Ad Aliye spetta il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran. Però, durante i preparativi per la festa di fidanzamento, accade l'inaspettato.
Infine, Poyraz e Haziran si preparano a celebrare le nozze. Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per risolvere i loro conflitti, mentre Alper mostra a Melisa la loro nuova casa.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz, e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.