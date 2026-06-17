Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno, sette giorni su sette. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 22 al 28 giugno.
"Be My Sunshine", le trame dal 22 al 28 giugno
Gli assistenti sociali sono intenzionati a togliere la bambina ad Hanife e la ragazza vuole scappare dall'isola. Haziran e Poyraz la cercano disperatamente.
Sadik vuole allontanare il pericolo che sua sorella Suzan vada a vivere da lui e, sapendo che è allergica ai gatti, decide di prenderne il più possibile, ma la sorella non si scoraggia.
Durante una cena a casa di Zeynep e Fatih in compagnia di Haziran e di Poyraz, Zeynep si lamenta del fatto che, sebbene solo loro quattro sappiano della sua malattia, molta altra gente ne è al corrente.
Intanto, Haziran organizza una festa per il compleanno di Poyraz. Nehir e Okan mettono in pratica un antico rituale e diventano sempre più complici, ma Suzan si oppone al loro rapporto.
Hasan e Nehir entrano in confidenza, il giornalista è incuriosito dall'intelligenza della ragazza e la porta con sé durante un giro sull'isola.
Selma incontra Hasan sull'isola e rimane molto turbata dall'accaduto. Hasan le dice che resterà sull'isola per due giorni e che è venuto per un servizio.
Infine, Nehir informa sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra ma che preferisce andare a studiare a Singapore.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz, e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.