"Un nuovo inizio", la nuova fiction di Canale 5 con Megan Montaner: la trama e il cast

Protagonista della storia è María Rodríguez, interpretata da Megan Montaner, una giovane andalusa costretta a mettere da parte i propri sogni dopo la morte del padre e le difficoltà economiche della famiglia. Per garantire un futuro ai suoi cari, María accetta un matrimonio per procura con un facoltoso proprietario terriero della Mancia. Una volta arrivata nella nuova casa, però, scopre di essere stata ingannata: il marito non è l'anziano Don Ramón Cervantes, come le era stato fatto credere, ma il nipote Manuel, un uomo segnato dal passato e completamente ignaro del piano organizzato dallo zio. Costretta a lasciare la sua terra, il suo primo amore e tutto ciò che conosce, María dovrà affrontare una realtà ostile, fatta di diffidenza, conflitti e segreti nascosti.