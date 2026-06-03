"Un nuovo inizio", la nuova fiction di Canale 5 con Megan Montaner: la trama e il cast
L'attrice de "Il Segreto" torna protagonista nella serie spagnola ambientata negli anni Sessanta: ecco tutto quello che c'è da sapere su "Un nuovo inizio"
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Megan Montaner torna in prima serata su Canale 5 con "Un nuovo inizio", la nuova fiction spagnola che segna il ritorno sul piccolo schermo dell'attrice diventata celebre in Italia grazie al ruolo di Pepa nella serie cult "Il Segreto".
La fiction, il cui titolo originale è "Entre Tierras", ha fatto il suo debutto martedì 26 maggio: la storia è ambientata nella Spagna franchista degli anni Sessanta, tra grandi tenute agricole, matrimoni combinati e segreti familiari. La serie è un adattamento libero della fiction italiana "La Sposa", interpretata da Serena Rossi.
"Un nuovo inizio", la trama della fiction
Protagonista della storia è María Rodríguez, interpretata da Megan Montaner, una giovane andalusa costretta a mettere da parte i propri sogni dopo la morte del padre e le difficoltà economiche della famiglia. Per garantire un futuro ai suoi cari, María accetta un matrimonio per procura con un facoltoso proprietario terriero della Mancia. Una volta arrivata nella nuova casa, però, scopre di essere stata ingannata: il marito non è l'anziano Don Ramón Cervantes, come le era stato fatto credere, ma il nipote Manuel, un uomo segnato dal passato e completamente ignaro del piano organizzato dallo zio. Costretta a lasciare la sua terra, il suo primo amore e tutto ciò che conosce, María dovrà affrontare una realtà ostile, fatta di diffidenza, conflitti e segreti nascosti.
"Un nuovo inizio", le location della serie
Come detto, l'intersa fiction è ambientata in Spagna. In particolare le scene ambientate nel paese natale di María sono state girate in Andalusia, soprattutto nella provincia di Almería, all'interno del Parco Naturale di Cabo de Gata. Tra le località utilizzate figurano Las Negras, La Isleta del Moro e la celebre Playa de Mónsul. La tenuta della famiglia Cervantes, invece, prende invece vita nella regione della Castiglia-La Mancia, con il borgo medievale di Atienza, nella provincia di Guadalajara, utilizzato per numerose scene esterne.
"Un nuovo inizio", chi c'è nel cast
Oltre a Megan Montaner troviamo Unax Ugalde, che interpreta Manuel Cervantes, il marito tormentato e inizialmente ostile alla giovane donna. Nel corso della storia il personaggio affronta un profondo percorso di trasformazione che lo porterà a mettere in discussione le proprie certezze. Tra gli altri protagonisti figurano: Juanjo Puigcorbé nel ruolo di Don Ramón Cervantes, Carlos Serrano, già noto ai fan de Il Segreto per il personaggio di Fernando Mesía, qui nei panni di José Aguilar, Clara Garrido, Llorenç González, Begoña Maestre, Inma Cuevas.