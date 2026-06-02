"Far Away", trama e cast della nuova serie turca al via dal 3 giugno su Canale 5

Alla scomparsa del marito Boran, Alya decide di intraprendere un viaggio e rientrare con il figlio in Turchia, dove l'uomo avrebbe desiderato essere seppellito. La donna sembra intenzionata a ripartire subito dopo il funerale, tuttavia la famiglia di Boran si oppone, creando una forte tensione.



Alya viene tenuta d'occhio dal cognato Cihan, incalzato da sua madre Sadakat a indagare sulla donna. Le tensioni della famiglia scoppiano durante il funerale di Boran: Ecmel si scaglia contro Sadakat e Hasan, colpevoli di averlo denunciato; mentre Demir confida ad Alya di non aver ucciso Boran, seppur nutrisse un profondo odio verso l'uomo e suo fratello Cihan.



Alya tenta di andarsene con Deniz, ma Cihan glielo impedisce. Nel tentativo di riportare il bambino alla villa, Cihan e Alya litigano animatamente e, per sbaglio, Alya spara a Cihan.

Solo in un secondo momento, Sadakat comunicherà alla donna che Deniz, in quanto erede di Boran, è destinato a restare con loro in Turchia.