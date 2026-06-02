"Far Away", trama e cast della nuova serie turca al via dal 3 giugno su Canale 5

A partire da mercoledì 3 giugno su Canale 5 arriva "Far Away", la nuova serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, in prima tv assoluta. "Uzak Şehir", questo il titolo originale della soap, è ispirata alla serie libanese "Al Hayba" e segue da vicino il viaggio di una donna che torna dopo diversi anni in Turchia per seppellire il marito. Il suo ritorno, però, innescherà una serie di conseguenze inimmaginabili.
"Far Away", la trama
La protagonista Alya, interpretata dall'attrice Sinem Ünsal, vive in Canada da molti anni insieme alla sua famiglia. Tutto cambia in seguito alla scomparsa in circostanze misteriose del marito Boran, quando per assecondare le ultime volontà dell'uomo intraprenderà un viaggio verso la Turchia.
Ad accompagnarla c'è il figlio Deniz, che presto si rivelerà cruciale negli equilibri che verranno a crearsi con gli altri personaggi della serie. In Turchia, infatti, la donna dovrà scontrarsi con la suocera Sadakat, la quale trasforma il breve soggiorno di Alya in una trappola senza via d'uscita.
"Far away", il cast
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, attrice già apprezzata dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì".
Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz è Kuzey Gezer.
Nel cast compaiono anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che si è distinto nel ruolo di Hatip in "Terra Amara".
Far Away, le trame dei primi tre episodi
Alla scomparsa del marito Boran, Alya decide di intraprendere un viaggio e rientrare con il figlio in Turchia, dove l'uomo avrebbe desiderato essere seppellito. La donna sembra intenzionata a ripartire subito dopo il funerale, tuttavia la famiglia di Boran si oppone, creando una forte tensione.
Alya viene tenuta d'occhio dal cognato Cihan, incalzato da sua madre Sadakat a indagare sulla donna. Le tensioni della famiglia scoppiano durante il funerale di Boran: Ecmel si scaglia contro Sadakat e Hasan, colpevoli di averlo denunciato; mentre Demir confida ad Alya di non aver ucciso Boran, seppur nutrisse un profondo odio verso l'uomo e suo fratello Cihan.
Alya tenta di andarsene con Deniz, ma Cihan glielo impedisce. Nel tentativo di riportare il bambino alla villa, Cihan e Alya litigano animatamente e, per sbaglio, Alya spara a Cihan.
Solo in un secondo momento, Sadakat comunicherà alla donna che Deniz, in quanto erede di Boran, è destinato a restare con loro in Turchia.