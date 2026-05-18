"L'erede", la nuova serie turca dal 29 maggio su Canale 5

Novità in arrivo nel palinsesto di Canale 5. Venerdì 29 maggio, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, prende il via in prima tv assoluta la serie turca "L'Erede". Si tratta di una soap che affronta temi universali come l'identità, l'appartenenza e le tradizioni e che porta sul piccolo schermo attori già noti al pubblico italiano, come İlhan Şen, Aybüke Pusat e Biran Damla Yılmaz.
"L'erede", la trama
"Halef: Köklerin Çağrısı", questo il titolo originale della serie, si concentra sulle vicissitudini di un giovane chirurgo, Serhat Yelduran, sposato con la donna che ama - Melek - ma presto costretto a tornare nella sua terra d'origine, dove si vedrà obbligato a unirsi con un rito religioso a Yıldız.
Tra le mura della residenza di famiglia, mentre Serhat sarà diviso tra doveri, amore e tradizioni, torneranno alla luce segreti nascosti, nuove passioni e destini intrecciati destinati a cambiare per sempre la vita di tutti i protagonisti.
"L'erede", il cast
Con la regia di Deniz Celebi, nei panni di Serhat c'è l'attore e modello turco İlhan Şen. Laureato in ingegneria, il 36enne si è già fatto apprezzare dal pubblico italiano per aver interpretato Ozan nella serie "Love, Reason, Get even".
Melek, la moglie di Serhat, ha le sembianze di Aybüke Pusat. In Italia il volto dell'attrice è associato ad altre serie di successo; in "Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" era la protagonista Selin Sever, mentre in "Dreams and Realities - La forza dei sogni" interpretava Güneş.
L'attrice Biran Damla Yılmaz è Yildiz Kordagli. Classe 1997, l'attrice turca è già presente nel palinsesto di Canale 5 con la serie "Forbidden Fruit", in cui veste i panni di Kumru Yıldırım.
L'erede è ambientata è ambientato a Urfa, città situata nel sud-est della Turchia dove convivono serenamente curdi, turchi, turkmeni e arabi.