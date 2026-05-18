"L'erede", la nuova serie turca dal 29 maggio su Canale 5

Con la regia di Deniz Celebi, nei panni di Serhat c'è l'attore e modello turco İlhan Şen. Laureato in ingegneria, il 36enne si è già fatto apprezzare dal pubblico italiano per aver interpretato Ozan nella serie "Love, Reason, Get even".



Melek, la moglie di Serhat, ha le sembianze di Aybüke Pusat. In Italia il volto dell'attrice è associato ad altre serie di successo; in "Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" era la protagonista Selin Sever, mentre in "Dreams and Realities - La forza dei sogni" interpretava Güneş.



L'attrice Biran Damla Yılmaz è Yildiz Kordagli. Classe 1997, l'attrice turca è già presente nel palinsesto di Canale 5 con la serie "Forbidden Fruit", in cui veste i panni di Kumru Yıldırım.