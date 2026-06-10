"Be My Sunshine", le trame dal 15 al 21 giugno

L'arrivo dei genitori di Alper e Melisa, peggiora le cose tra loro. Melisa ha sempre più dubbi sul sentimento di Alper e sulla sua sicurezza di voler passare il resto della vita insieme.

In assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem prende le redini della cucina dell'hotel con Burak e Nehir. Dopo aver mangiato un piatto preparato da Gorkem, i tre hanno un forte malore.



Poyraz prepara una particolare proposta di matrimonio per Haziran e chiede a Selma, Fatih, Alper Melisa, Biricik e Beyazit di recitare i momenti salienti della loro storia d'amore.

Il matrimonio di Alper e Melisa celebrato dal sindaco Latif è un'occasione per riunire tutti gli amici e per presentare l'unione di altre coppie, come quella formata da Poyraz e Haziran.

Intanto, per sostenere le spese dell'università di Nehir, Selma affitta casa e Fatih cerca un altro lavoro.



Haziran e Poyraz accompagnano Hanife da Aliye, che si è impegnata a occuparsi della bambina mentre la ragazza lavora.

Infine, Poyraz e Haziran con l'aiuto di Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik mettono in atto un piano per spaventare Nihat e proteggere Hanife e Deniz, riprendendo Nihat mentre minaccia Hanife.