Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno, sette giorni su sette. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 15 al 21 giugno.
"Be My Sunshine", le trame dal 15 al 21 giugno
L'arrivo dei genitori di Alper e Melisa, peggiora le cose tra loro. Melisa ha sempre più dubbi sul sentimento di Alper e sulla sua sicurezza di voler passare il resto della vita insieme.
In assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem prende le redini della cucina dell'hotel con Burak e Nehir. Dopo aver mangiato un piatto preparato da Gorkem, i tre hanno un forte malore.
Poyraz prepara una particolare proposta di matrimonio per Haziran e chiede a Selma, Fatih, Alper Melisa, Biricik e Beyazit di recitare i momenti salienti della loro storia d'amore.
Il matrimonio di Alper e Melisa celebrato dal sindaco Latif è un'occasione per riunire tutti gli amici e per presentare l'unione di altre coppie, come quella formata da Poyraz e Haziran.
Intanto, per sostenere le spese dell'università di Nehir, Selma affitta casa e Fatih cerca un altro lavoro.
Haziran e Poyraz accompagnano Hanife da Aliye, che si è impegnata a occuparsi della bambina mentre la ragazza lavora.
Infine, Poyraz e Haziran con l'aiuto di Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik mettono in atto un piano per spaventare Nihat e proteggere Hanife e Deniz, riprendendo Nihat mentre minaccia Hanife.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz, e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.