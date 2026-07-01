"Far away", le trame della settimana dal 6 al 10 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 6 al 10 luglio.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio
Sadakat è disperata e implora suo figlio Cihan di tirare fuori di prigione Kaya. Nel frattempo, Ozkan è furioso per la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin.
Sahin va in ospedale per controllare come sta Nare e Alya gli permette di restare un po' in stanza con lei.
Intanto, Ecmel organizza un agguato in prigione a Kaya e Kadir, ma uno dei suoi uomini lo pugnala alle spalle per conto di Cihan.
Erol avvisa Cihan che lo Sfregiato ha fatto il suo dovere e che Ecmel è in ospedale.
Il ragazzo è preoccupato per la sua incolumità: teme che quando tornerà in carcere, Cihan farà in modo che venga ucciso e dice a Sahin di voler fuggire per mettersi in salvo.
Nel frattempo, Sahin arriva alla villa, furioso, chiedendo di parlare con Sadakat che ha provato a uccidere il padre.
Cihan e Erol si danno da fare per trovare delle prove a favore di Kaya prima dell'udienza. Insieme, scoprono che un motociclista ha ripreso quanto è accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya.
Infine, Cihan riesce a scoprire dove hanno nascosto il motociclista e a recuperare il filmato che accusa Sedat. Lo invia subito a Erol che lo mostra al giudice mentre l'udienza è in corso.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".