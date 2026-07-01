"Far away", le trame della settimana dal 6 al 10 luglio

Sadakat è disperata e implora suo figlio Cihan di tirare fuori di prigione Kaya. Nel frattempo, Ozkan è furioso per la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin.



Sahin va in ospedale per controllare come sta Nare e Alya gli permette di restare un po' in stanza con lei.



Intanto, Ecmel organizza un agguato in prigione a Kaya e Kadir, ma uno dei suoi uomini lo pugnala alle spalle per conto di Cihan.



Erol avvisa Cihan che lo Sfregiato ha fatto il suo dovere e che Ecmel è in ospedale.



Il ragazzo è preoccupato per la sua incolumità: teme che quando tornerà in carcere, Cihan farà in modo che venga ucciso e dice a Sahin di voler fuggire per mettersi in salvo.



Nel frattempo, Sahin arriva alla villa, furioso, chiedendo di parlare con Sadakat che ha provato a uccidere il padre.



Cihan e Erol si danno da fare per trovare delle prove a favore di Kaya prima dell'udienza. Insieme, scoprono che un motociclista ha ripreso quanto è accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya.



Infine, Cihan riesce a scoprire dove hanno nascosto il motociclista e a recuperare il filmato che accusa Sedat. Lo invia subito a Erol che lo mostra al giudice mentre l'udienza è in corso.