"Far away", le trame della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Cihan va all'ospedale dove ha fatto ricoverare Mine e i due hanno un confronto sul loro futuro e sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya.



Nel frattempo, Alya si dirige a Istanbul per rivolgersi al consolato e chiedere di rilasciare un nuovo passaporto per Deniz. Cihan e Kadir la seguono e la tengono d'occhio per capire le sue intenzioni.



Alya, per proteggere Deniz e garantirgli un futuro, accetta di sposare Cihan, precisando che si tratterà di un matrimonio formale.



Nare torna a casa e trova Ozkan che le chiede di Alya, ma la donna non dice nulla. Anche Demir e Bahadir cercano Alya. Ozkan comincia a sospettare che ci sia qualcosa sotto.



Infine, Sadakat confessa ad Alya di essere stata lei a spararle. La ragazza, sconvolta dalla notizia, si arrabbia con Cihan per averle mentito pur sapendo la verità

