"Far away", le trame della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 22 al 26 giugno.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 22 al 26 giugno
Cihan va all'ospedale dove ha fatto ricoverare Mine e i due hanno un confronto sul loro futuro e sul fatto che Cihan dovrà sposare Alya.
Nel frattempo, Alya si dirige a Istanbul per rivolgersi al consolato e chiedere di rilasciare un nuovo passaporto per Deniz. Cihan e Kadir la seguono e la tengono d'occhio per capire le sue intenzioni.
Alya, per proteggere Deniz e garantirgli un futuro, accetta di sposare Cihan, precisando che si tratterà di un matrimonio formale.
Nare torna a casa e trova Ozkan che le chiede di Alya, ma la donna non dice nulla. Anche Demir e Bahadir cercano Alya. Ozkan comincia a sospettare che ci sia qualcosa sotto.
Infine, Sadakat confessa ad Alya di essere stata lei a spararle. La ragazza, sconvolta dalla notizia, si arrabbia con Cihan per averle mentito pur sapendo la verità
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".