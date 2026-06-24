"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana 29 giugno al 3 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 29 giugno al 3 luglio.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio
Durante il compleanno di Melissa, Aybike rivela che Akif e Suzan sono amanti, scatenando uno scandalo che rovina la festa. Akif nega tutto, ma le conseguenze ricadono soprattutto sulla famiglia Eren: Orhan perde il lavoro e i figli vengono espulsi dalla scuola per vendetta degli Atakul.
Nonostante le difficoltà, gli Eren riescono poi a tornare a scuola e al lavoro. Intanto, Harika è sempre più in crisi: dopo essere stata fermata dalla polizia, litiga con la madre Suzan, viene sorpresa da Aybike a rubare e, per gelosia di Asiye, le fa anche un brutto scherzo. Omer vorrebbe diffondere il video del furto, ma Kadir lo ferma.
Sul fronte sentimentale, Melissa continua a corteggiare Kadir e gli confessa i suoi sentimenti, ma lui non ricambia. Nel frattempo, le tensioni tra Nebahat e Suzan aumentano ulteriormente quando Nebahat parla del progetto di avere un altro figlio con Akif, facendo perdere il controllo a Suzan.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.