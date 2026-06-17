"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 22 al 26 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 22 al 26 giugno.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni dal 22 al 26 giugno
Dopo aver accusato Akif di essere responsabile della morte del padre, Kadir restituisce il denaro ricevuto e affronta gravi difficoltà economiche insieme ai fratelli. Emel si ammala seriamente e i ragazzi sono costretti a vendere i cellulari per curarla. Nel frattempo, due operai in possesso di un video che potrebbe incriminare Akif tentano di ricattarlo, ma il piano fallisce e Akif finisce in ospedale dopo una colluttazione.
Successivamente, Akif offre a Kadir un lavoro nella caffetteria della scuola Ataman e garantisce ai suoi fratelli la possibilità di studiare lì gratuitamente. Mentre Orhan cerca di migliorare le condizioni di vita dei nipoti trasformando il pollaio in una casa, i ragazzi iniziano a frequentare la prestigiosa scuola privata, dove devono affrontare pregiudizi, umiliazioni e continui scontri con Doruk e gli altri studenti.
Tra nuove amicizie, tensioni familiari e difficoltà economiche, Asiye e Doruk trovano un punto d'incontro lavorando insieme a un progetto scolastico. Tuttavia, durante la festa di compleanno di Melisa, una rissa scoppiata dopo l'ennesimo scontro tra i ragazzi porta Kadir e i suoi fratelli a essere cacciati dalla villa.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.