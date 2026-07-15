"Far away", le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 20 al 24 luglio.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio
Sehmuz avverte Cihan di aver visto Alya conversare con il dottor Ugur, e Cihan si precipita subito in ospedale. Qui chiede a Mine di escogitare un modo per allontanare il dottore dalla struttura.
Il matrimonio tra Zerrin e Sedat salta all'ultimo momento: Kaya si intrufola di nascosto e rapisce la ragazza. In seguito, alla villa degli Albora arrivano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, scortati dalle loro guardie, per dare la caccia a Kaya e Zerrin. I due fuggitivi, però, si sono nascosti altrove, al sicuro.
Mine prova a riavvicinarsi a Cihan, ma lui resta irremovibile. Ancora scosso dalla sparizione di Kaya, Cihan mette a punto un piano per smascherare la talpa.
Nare scopre che Sahin e Demir sono d'accordo con suo marito, ma Sahin, giunto davanti alla banca di Okan, ha un ripensamento improvviso. Kadir, intanto, viene a sapere che Alya e Cihan sono in procinto di sposarsi.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".