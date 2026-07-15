"Far away", le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Sehmuz avverte Cihan di aver visto Alya conversare con il dottor Ugur, e Cihan si precipita subito in ospedale. Qui chiede a Mine di escogitare un modo per allontanare il dottore dalla struttura.



Il matrimonio tra Zerrin e Sedat salta all'ultimo momento: Kaya si intrufola di nascosto e rapisce la ragazza. In seguito, alla villa degli Albora arrivano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, scortati dalle loro guardie, per dare la caccia a Kaya e Zerrin. I due fuggitivi, però, si sono nascosti altrove, al sicuro.



Mine prova a riavvicinarsi a Cihan, ma lui resta irremovibile. Ancora scosso dalla sparizione di Kaya, Cihan mette a punto un piano per smascherare la talpa.



Nare scopre che Sahin e Demir sono d'accordo con suo marito, ma Sahin, giunto davanti alla banca di Okan, ha un ripensamento improvviso. Kadir, intanto, viene a sapere che Alya e Cihan sono in procinto di sposarsi.