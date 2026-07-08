"Far away", le trame della settimana dal 13 al 17 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 13 al 17 luglio.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio
Alya è in aeroporto col figlio, diretta a New York, ma si ferma al controllo passaporti. Cihan, che l'ha seguita, decide di non intervenire.
In ospedale Sadakat incontra un uomo conosciuto quando era incinta di Boran e teme sia stata riconosciuta; Cihan la spinge a confessare la verità.
Durante una consegna di merce i gendarmi fanno irruzione: Cihan capisce che c'è una talpa.
Alya si prende cura di Cihan, malato d'influenza, e lui le regala una collana con una fenice per il compleanno. Nel frattempo, Ecmel tenta la fuga dall'ospedale con l'aiuto di Sahin.
Tornati alla villa, Cihan e Alya apprendono da Kadir che Kaya è fuori di sé: uscito la sera prima, non vuole rientrare a casa.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".