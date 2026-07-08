"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 13 al 17 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 13 al 17 luglio.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 13 al 17 luglio
Dopo la sfuriata di Sengul per quanto accaduto a Orhan, i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul per Adiyaman. Omer, schiacciato dal ricatto di Akif, ritira la denuncia contro Berk. Intanto Orhan, scoperto che Sengul ha speso i risparmi di Kadir per un televisore, chiede il divorzio.
Nel giorno del suo compleanno Omer preferisce restare da Ayse invece di festeggiare con Asiye, ma viene poi arrestato per l'aggressione a Tolga, ex di Ayse, gettando la famiglia nello sconforto.
Susen scopre che Melisa ama Kadir e apprende da Aybike che la relazione tra lei e Kadir era solo una finzione per proteggere Omer. Infine, Doruk si prende la colpa di una copiatura per salvare una compagna, deludendo i genitori.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.