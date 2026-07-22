"Far away", le trame della settimana dal 27 al 31 luglio

Alya ha scoperto della relazione tra Cihan e Mine e quando tornano alla villa, tutti si chiedono cosa sia successo.



Kaya rischia di morire, ma quando Mahmut sta per premere il grilletto interviene prontamente Sahin che lo blocca. Un colpo parte accidentalmente, causando una ferita mortale.



Nel frattempo, Kaya vuole riprendersi Zerrin ed è diretto da lei con Kadir che, invano, tenta di farlo ragionare. Sulla strada per Dargecit l'auto di Kaya viene bloccata da un gruppo di uomini.



Alya chiede il divorzio a Cihan, ma lui non è intenzionato a concederglielo e fa in modo che tutti gli avvocati di Mardin non accettino di rappresentarla.



Infine, Deniz mostra alla mamma un album dove sono raccolte le foto dei loro momenti insieme, dove è presente anche Cihan.