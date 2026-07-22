"Far away", le trame della settimana dal 27 al 31 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 27 al 31 luglio.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 27 al 31 luglio
Alya ha scoperto della relazione tra Cihan e Mine e quando tornano alla villa, tutti si chiedono cosa sia successo.
Kaya rischia di morire, ma quando Mahmut sta per premere il grilletto interviene prontamente Sahin che lo blocca. Un colpo parte accidentalmente, causando una ferita mortale.
Nel frattempo, Kaya vuole riprendersi Zerrin ed è diretto da lei con Kadir che, invano, tenta di farlo ragionare. Sulla strada per Dargecit l'auto di Kaya viene bloccata da un gruppo di uomini.
Alya chiede il divorzio a Cihan, ma lui non è intenzionato a concederglielo e fa in modo che tutti gli avvocati di Mardin non accettino di rappresentarla.
Infine, Deniz mostra alla mamma un album dove sono raccolte le foto dei loro momenti insieme, dove è presente anche Cihan.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".