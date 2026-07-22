"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 27 al 31 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 27 al 31 luglio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 27 al 31 luglio
Con l'arrivo di Yigit, la situazione alla villa precipita. Mert e Kerim organizzano un colpo ai danni di Halit e riescono a ottenere la combinazione della cassaforte per derubarlo.
Nel frattempo, Yildiz con il sostegno di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit dà il via a un piano per riportare Halit Can al proprio fianco e allontanare Ender e Halit.
Mert sposa Zara e, forte del ruolo di prestigio ottenuto all'interno della Holding, fa in modo che Halit non riceva le lettere di Kerim, pur di non perdere i nuovi poteri concessogli.
La tensione in casa raggiunge il punto di rottura: un acceso confronto tra Halit e Yildiz stravolge per sempre gli equilibri, con conseguenze imprevedibili.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.