Erica - Una detective per caso, la nuova serie con Vanessa Incontrada al via il 2 settembre su Canale 5

Curiosità - La fiction è l’adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg, creata da Sylvain Magnat e Julien Caron e prodotta da Potomak Films e Wild Sheep Content, in coproduzione su TF1. Trasmessa su TF1 con ascolti record (quasi 4 milioni di spettatori e oltre il 22% di share), la serie è incentrata sui primi tre romanzi della Läckberg con protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström.