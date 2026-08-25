Erica - Una detective per caso, la nuova serie con Vanessa Incontrada al via il 2 settembre su Canale 5
Nel cast della fiction, adattamento dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg, anche Francesco Scianna e Ivana Lotito
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La nuova serie tv "Erica – Una detective per caso" debutta mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5.
La fiction, una coproduzione RTI e 7Verticale, prodotta da 7Verticale e diretta da Ciro D’Emilio, vanta un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito.
La trama - Erica Magliani (Vanessa Incontrada) è una scrittrice di thriller di grande successo. Il ritorno nella sua Piombino, luogo dell’infanzia e dei ricordi più autentici, riapre ferite mai davvero rimarginate e la costringe a confrontarsi con un universo emotivo che aveva a lungo trascurato.
Erica si ritrova suo malgrado trascinata in un’indagine pericolosa e in una ricerca della verità fatta di segreti rimasti sepolti troppo a lungo. Grazie al suo istinto e alla naturale capacità di leggere le persone come personaggi dei suoi romanzi, Erica finisce per affiancare nelle indagini il commissario Leonardo Carrese (Francesco Scianna), uomo affascinante e poliziotto preparato, con cui nasce un rapporto conflittuale e intenso.
In un mondo dove ognuno nasconde una versione diversa della verità, la nostra scrittrice scopre che il confine tra vittime e colpevoli è molto più fragile di quanto abbia mai immaginato. In una provincia sospesa tra mare e ombre, ogni nuovo caso riapre ferite mai davvero rimarginate, mettendo Erica alla prova, sia come investigatrice sia sul piano personale, costringendola a fare luce sui propri sentimenti.
Nel frattempo, Erica si trova costretta anche a fare i conti con l’amata sorella Lucia (Ivana Lotito). Tra misteri irrisolti e relazioni esplosive, la serie fonde crime, passione e conflitti in un intreccio intenso, dove ogni verità può cambiare i rapporti e le emozioni tra i personaggi.
Curiosità - La fiction è l’adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg, creata da Sylvain Magnat e Julien Caron e prodotta da Potomak Films e Wild Sheep Content, in coproduzione su TF1. Trasmessa su TF1 con ascolti record (quasi 4 milioni di spettatori e oltre il 22% di share), la serie è incentrata sui primi tre romanzi della Läckberg con protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström.
Conosciuta a livello mondiale come la “Regina del giallo nordico”, Camilla Läckberg conta oltre 40 milioni di copie vendute in più di 60 Paesi, ha ottenuto il Grand Prix de Littérature Policière per il suo esordio con La principessa di ghiaccio (inserito da Time Magazine tra i 100 migliori thriller e mystery di tutti i tempi) ed è stata eletta “Donna dell'anno” in Svezia nel 2012. L'autrice è stata inoltre presente di persona sul set italiano per assistere alle riprese della serie.