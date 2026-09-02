Per Isabel Totti è arrivato il momento di tornare sui banchi di scuola. La figlia più piccola di Francesco Totti e Ilary Blasi ha iniziato il suo quinto anno di scuola elementare e, per l'occasione, la famiglia ha condiviso sui social alcuni messaggi pieni di affetto. A raccontare questo nuovo traguardo sono state soprattutto la sorella Chanel e la mamma Ilary.