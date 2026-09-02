Ritorno sui banchi

Primo giorno di scuola per la piccola di casa Totti: Ilary e Chanel commosse

Chanel Totti e Ilary Blasi hanno dedicato delle storie su Instagram al ritorno sui banchi della figlia minore di Francesco Totti

02 Set 2026 - 15:34
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Isabel Totti © Instagram

Isabel Totti © Instagram

Per Isabel Totti è arrivato il momento di tornare sui banchi di scuola. La figlia più piccola di Francesco Totti e Ilary Blasi ha iniziato il suo quinto anno di scuola elementare e, per l'occasione, la famiglia ha condiviso sui social alcuni messaggi pieni di affetto. A raccontare questo nuovo traguardo sono state soprattutto la sorella Chanel e la mamma Ilary.

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Il messaggio di Chanel Totti

 A dedicare un pensiero speciale alla bambina è stata innanzitutto Chanel Totti. Nelle sue storie su Instagram ha pubblicato una fotografia di Isabel ripresa di spalle, mentre indossa lo zainetto per affrontare il primo giorno del nuovo anno scolastico. Alla foto Chanel ha aggiunto due brevi messaggi. Nel primo ha scritto "Il tuo primo giorno di quinta elementare", accompagnando le parole con un'emoji commossa. Subito dopo è arrivato anche un incoraggiamento affettuoso rivolto alla sorella: "In bocca al lupo amore mio", seguito da cinque cuoricini rosa.

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La dedica di Ilary Blasi alla figlia

 Anche Ilary Blasi ha voluto immortalare sui social il ritorno a scuola di Isabel. La conduttrice ha pubblicato una fotografia della figlia accompagnandola con una frase che racconta soprattutto la velocità con cui stanno passando gli anni. "Primo giorno di scuola… stai crescendo troppo in fretta", ha scritto Ilary, aggiungendo alla dedica un cuore e un'emoji con il sorriso e una lacrimuccia. Un messaggio che esprime tutta l'emozione di una mamma davanti alla crescita della figlia più piccola.

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 Per Isabel, nata nel 2016, quello appena iniziato è dunque il quinto anno delle elementari, un nuovo passaggio nel suo percorso scolastico. Le immagini condivise dalla famiglia raccontano un momento quotidiano ma anche particolarmente significativo per i genitori e per la sorella maggiore Chanel, che ha voluto accompagnare virtualmente la bambina in questa nuova partenza.

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Il ritorno a scuola di Isabel arriva dopo un'estate che ha visto ancora una volta la famiglia Totti riunita in alcune occasioni importanti. Nei mesi scorsi, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi erano stati presenti insieme alla prima comunione della figlia, nonostante la separazione, partecipando all'evento accompagnati dai rispettivi compagni.

Isabel Totti, le foto della festa post Comunione

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© Instagram |  La Comunione di Isabel Totti
© Instagram |  La Comunione di Isabel Totti
© Instagram |  La Comunione di Isabel Totti

© Instagram |  La Comunione di Isabel Totti

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