Guerra del grano senza fine: il Mar Nero torna a far volare i prezzi

Non si profila una carenza fisica di grano, ma trasportarlo e farlo arrivare sulle tavole è sempre più difficile. Russia e Ucraina rappresentano insieme una quota decisiva del commercio mondiale. La Russia è il primo esportatore di frumento, l’Ucraina il quinto. Insieme rappresentano circa un quarto delle esportazioni mondiali di grano e hanno un peso particolarmente importante anche per mais, orzo e olio di girasole.