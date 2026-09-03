"El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo", ha affermato Celeste Saulo, Segretaria Generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) delle Nazioni Unite, citata dal Guardina. "Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causati da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño". "Mai prima d'ora, nei 50 anni di storia dell'OMM, abbiamo avviato una mobilitazione di tale portata con i servizi meteorologici e idrologici nazionali, che sono in prima linea nel fornire previsioni e servizi per salvare vite umane e mezzi di sussistenza. Non c'è tempo da perdere".