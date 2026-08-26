I bambini più esposti degli anziani allo stress da caldo umido

Sono i bambini i più esposti allo stress da caldo umido, molto più di quanto lo siano gli anziani. A sostenerlo uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances dalla climatologa italiana Rosa Pietroiusti, in servizio all’università di Bruxelles. È, il primo studio che evidenzia le interazioni tra l'esposizione ai cambiamenti climatici e le varie fasce di età e si concentra sul caldo umido e non su quello secco perché è proprio quello umido che ostacola la possibilità di sudare per raffreddarsi, portando lo stress da calore a livelli molto elevati. I bambini sono i più fragili da questo punto di vista, perché si riscaldano più dei grandi e sudano di meno. I rischi del surriscaldamento sono gravi per la salute perché provocano colpi di calore, disidratazione ed hanno una ripercussione diretta sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo.