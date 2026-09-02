IL RAPPORTO DELLE NAZIONI UNITE

Clima, l'allarme dell'Onu: "Riscaldamento globale su di 1,5°C nei prossimi anni"

Secondo la relazione sarebbe però possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi

02 Set 2026 - 11:47
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Secondo un nuovo rapporto del Programma dell'Onu per l'Ambiente, Unep, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di +1,5°C dai livelli pre-industriali (il limite più ambizioso dell'Accordo di Parigi). Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5°C ma la maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto è possibile limitare la durata dello sforamento, e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi

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