Clima, l'allarme dell'Onu: "Riscaldamento globale su di 1,5°C nei prossimi anni"

Secondo un nuovo rapporto del Programma dell'Onu per l'Ambiente, Unep, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di +1,5°C dai livelli pre-industriali (il limite più ambizioso dell'Accordo di Parigi). Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5°C ma la maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto è possibile limitare la durata dello sforamento, e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi.