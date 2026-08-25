Mediterraneo bollente, l'esperto Scoccimarro: "Temperature più alte, più precipitazioni intense, dovremo abituarci"

Specie di latitudini più basse stanno entrando nel Mediterraneo. Il canale principale di ingresso delle specie nuove è il canale di Suez, poi ci sono entrate secondarie come le rotte di traffico marittimo da Gibilterra. Questi nuovi animali, per fare un esempio, possono essere erbivori e quindi nutrirsi delle nostre specie di alghe. Oltre al fatto per cui alcune nostre specie autoctone non riescono più a crescere come una volta, se arrivano specie animali che sono in grado di mangiare queste stesse specie è normale che ci sia una riduzione delle specie endemiche. Le ondate di calore marine sono molto importanti. Se noi avessimo un anno più caldo di un altro, diciamo di tre gradi, ma uniformemente distribuiti su tutti i giorni della stagione, l'effetto sarebbe meno dannoso rispetto alla media che cambia di tre gradi perché abbiamo avuto un certo numero di giorni più caldi, esempio, di sei gradi. Questo distrugge le specie animali e vegetali che hanno una lenta crescita, come per esempio il corallo rosso. Le ondate di calore sono dannose perché in poco tempo distruggono e liberano il substrato, che poi viene invaso da specie aliene che tolgono spazio alle nostre. L'aumento della temperatura delle acque ha un altro grosso effetto, perché può facilitare la sopravvivenza di specie che arrivano e magari una volta non riuscivano a stanziarsi. Per riassumere: il riscaldamento medio sposta i limiti di tolleranza, gli estremi fanno il lavoro sporco in giorni o settimane.