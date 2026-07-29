L'Antartide si sta riempiendo di mercurio (e non è una bella notizia)

Non sorprenderà sapere che il primo colpevole di quanto sta accadendo è sempre lui: il cambiamento climatico. L'aumento della quantità di mercurio nell'atmosfera e l'espansione delle acque oceaniche libere dai ghiacci per esempio sono dovuti proprio al climate change, facendo aumentare contestualmente la velocità con cui il mercurio entra nel mare. Non che fino a oggi avessimo ignorato la piega che stavano prendendo le cose. Già nel 2016 gli scienziati australiani avevano scoperto infatti una forma tossica di mercurio nell'atmosfera e nei ghiacci marini antartici. Nello specifico lo studio, condotto da un team dell'Università di Melbourne, aveva trovato notevoli quantità di metilmercurio, un ceppo particolarmente pericoloso di questo metallo.