Per la prima volta le zanzare arrivano anche in Islanda

L'Islanda, nota come la "terra del ghiaccio", non è più immune dalle zanzare. Questo mese, per la prima volta nella storia, tre esemplari di questi insetti sono stati rilevati sull’isola, come riportato dal Guardian. Il riscaldamento globale, che sta scaldando l’Islanda a un ritmo quattro volte superiore rispetto al resto dell’emisfero settentrionale, è il principale responsabile. I ghiacciai si sciolgono, i pesci meridionali come lo sgombro popolano i mari islandesi e gli habitat ideali per le zanzare, come paludi e stagni, si moltiplicano. Secondo gli esperti, questi insetti sono destinati a stabilirsi, anche se non tutte le specie troveranno condizioni favorevoli.