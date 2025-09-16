Chikungunya, Matteo Bassetti sul virus delle zanzare: "Colpisce le articolazioni"

"Sintomi più blandi rispetto alla West Nile, colpisce per lo più le articolazioni e i muscoli, poi naturalmente febbre e mal di testa - spiega l'infettivologo in collegamento con la trasmissione di Canale 5 - Bisogna andare lontano con la prevenzione da parte delle istituzioni locali a maggio e giugno, specie nella regione Veneto. Anche da parte del singolo ci sono accorgimenti che possono essere presi, ad esempio l'uso delle zanzariere alle finestre e quello di scegliere di indossare abiti chiari per avere meno possibilità di essere punti". E conclude: "Non bisogna pensare più alle zanzare come un fastidio ma come un vettore di gravi malattie infettive".



