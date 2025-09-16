Logo Tgcom24
Chikungunya, Matteo Bassetti sul virus delle zanzare: "Colpisce le articolazioni"

A "Mattino Cinque News" il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova: "Occorre prevenzione"

16 Set 2025 - 11:57
© Da video

© Da video

Dopo il West Nile sale la preoccupazione in Italia per il Chikungunya, il nuovo virus trasmesso dalle zanzare che sta interessando in particolare la zona del Veneto. A parlarne a "Mattino Cinque News" è il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

"Sintomi più blandi rispetto alla West Nile, colpisce per lo più le articolazioni e i muscoli, poi naturalmente febbre e mal di testa - spiega l'infettivologo in collegamento con la trasmissione di Canale 5 - Bisogna andare lontano con la prevenzione da parte delle istituzioni locali a maggio e giugno, specie nella regione Veneto. Anche da parte del singolo ci sono accorgimenti che possono essere presi, ad esempio l'uso delle zanzariere alle finestre e quello di scegliere di indossare abiti chiari per avere meno possibilità di essere punti". E conclude: "Non bisogna pensare più alle zanzare come un fastidio ma come un vettore di gravi malattie infettive".

Picco di influenza in Australia: si temono numerosi contagi anche in Italia

