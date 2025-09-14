Logo Tgcom24
46 casi, il virus delle zanzare mette in allerta il Veneto

Il focolaio a Verona. Sospese sagre e manifestazioni. Raffica di nuove disinfestazioni

di Luca Amodio
14 Set 2025 - 13:48
Non solo West Nile. In questa coda d'estate a preoccupare - in Veneto - è il virus Chikungunya. L’allarme parte dalla provincia di Verona: dal 6 agosto, giorno in cui è stato identificato il primo paziente, i contagi veicolati dalla zanzara tigre sono saliti a 46. L’ultimo, nella zona di Isola della Scala, ha fatto scattare l’ennesima disinfestazione e potrebbe anche far slittare la fiera del riso, in programma il 19 settembre, per l'alto numero di persone concentrate in una zona umida.
La situazione preoccupa la Regione e l’Istituto superiore di Sanità.

