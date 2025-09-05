West Nile in crescita in Italia : 502 casi e 33 decessi

Sono 502 i casi confermati di infezione dal virus West Nile nell'uomo in Italia e salgono a 33 i decessi. Questo è quanto emerso dall'ottavo bollettino della sorveglianza pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità il 4 settembre 2025. La diffusione del virus è in crescita e sono arrivate a 16 le regioni con dimostrata circolazione: non si contano casi in Trentino-Alto Adige, in Valle d'Aosta, nelle Marche e in Umbria.