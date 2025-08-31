West Nile, 92enne morta a Novara: era sta ricoverata il 7 agosto

Una donna di 92 anni è morta a Novara dopo aver contratto il virus West Nile. Il decesso è avvenuto il 20 agosto all'ospedale Maggiore ed è stato confermato nell'ultimo Bollettino territoriale di monitoraggio dell'infezione. L'anziana era fra i pazienti monitorati dall'Asl di Novara, dopo il ricovero avvenuto il 7 agosto e la conferma, quattro giorni dopo, data dall'esito dello specifico test cui era stata sottoposta per stabilire se era stata contagiata. Sembra che la donna non soffrisse di altre patologie.