Addio A23a, il più grande e longevo iceberg del mondo si è sciolto

Al massimo del suo splendore A23a occupava una superficie di 3.500-3.900 chilometri quadrati: più di due volte Londra, per intenderci. The Economist ne ha raccontato l'avventurosa esistenza, durata più di quella dei “fratelli” A22 e A24. L'highlander degli iceberg era sopravvissuto stando fermo. A lungo non si sia mosso, dopo essersi distaccato da una piattaforma di ghiaccio della calotta antartica nell'ormai lontano 1986. Era rimasto lì, troppo grosso forse persino per muoversi, fino a quando nel 2020 non aveva iniziato a "perdere peso" e a spostarsi verso nord-est, diretto verso la Georgia del Sud. A23a si muoveva in direzione del cosiddetto "vicolo degli iceberg", un percorso compiuto da tante altre masse di ghiaccio in passato prima di scomparire per sempre.