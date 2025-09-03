Uno degli iceberg più grandi e vecchi del mondo sta per disintegrarsi

Dopo aver giocato a fare "la trottola" per un po', A23a continuò la sua deriva verso nord e verso acque sempre meno fredde. A gennaio sembrò addirittura poter impattare contro una remota isola britannica, mettendo a rischio la vita degli abitanti del posto (tutti animali, principalmente foche e pinguini). Alla fine il pericolo fu scongiurato e A23a continuò il suo ultimo viaggio, in direzione del proprio personale disfacimento. Per chi è cresciuto riguardando Titanic forse questo peregrinare potrà sembrare una minaccia potenziale ma in realtà l'iceberg è solo uno dei giganti blocchi di ghiaccio che negli ultimi anni si stanno distaccando sempre più di frequente dalle piattaforme antartiche, diventando la spia di un pericolo ben più concreto: quello del cambiamento climatico.