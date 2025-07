La riduzione dei ghiacci potrebbe "risvegliare" centinaia di vulcani

Sciogliendosi, i ghiacciai potrebbero far emergere le centinaia di vulcani che finora hanno nascosto, provocando eruzioni esplosive. Lo indica la ricerca condotta su sei vulcani delle Ande cilene dall'americana University of Wisconsin e Madison e i cui risultati sono stati presentati a Praga in uno dei più importanti appuntamenti internazionali per la geofisica, la conferenza Goldschmidt.